«Она приняла меня за сына!» В ЛНР телефонный мошенник выманил у женщин 100 тысяч рублей

Аферист в телефонных разговорах представлялся родственником и просил о срочной денежной помощи. Фото: МВД ЛНР

Сотрудники МВД ЛНР задержали 34-летнего телефонного мошенника, вымогавшего деньги у жителей Республики. Как правило, его жертвами становились женщины. Об этом сообщил центр общественных связей МВД.

Аферист в телефонных разговорах представлялся родственником и просил о срочной денежной помощи.

- Она приняла меня за сына и перевела все имевшиеся у нее деньги, - рассказал задержанный об одном из эпизодов своей криминальной деятельности.

- Сотрудниками полиции установлено, что суммарный материальный ущерб потерпевшим составил около 100 тысяч рублей, - добавили в МВД.

Впрочем, список известных деяний афериста явно неполон. А тем временем, в полиции призвали жителей в случае получения подобных звонков перезванивать своим родным и проверять поступившую информацию.

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