Украина передала Донецку останки жителя ДНР, пропавшего без вести в 2014 году

Дарья Морозова сообщила, что пришлось приложить много усилий для решения вопроса передачи останков. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 23 сентября, Украина после двух лет переговоров передала Донецку останки пропавшего без вести в 2014 году жителя Республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что личность погибшего гражданина М. была установлена еще два года назад, и все это время украинская сторона категорически отказывалась передавать обнаруженные костные останки в Республику.

- Представители Киева цинично пыталась перевести передачу эксгумированных погибших в обменный процесс, что абсолютно непозволительно с гуманитарной точки зрения. Хочу подчеркнуть, что подобная практика абсолютно неприемлема, аморальна и нереализуема, - подчеркнула Морозова.

Только после настоятельных убеждений и доводов, о том, что мать гражданина М. тяжело больна, нам все-таки удалось добиться передачи.

По заявлению украинской делегации в Контактной группе, останки принадлежат мужчине, который пропал без вести в июне 2014 года в Славянске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет России возбудил дело по обстрелу Ясиноватой

Обстрелом украинских боевиков там были повреждены два учебных заведения накануне (подробнее)