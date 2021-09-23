Житель Луганска готовил похищение сотрудников правоохранительных органов ЛНР с переправкой на территорию Украины

Подсудимый свою вину не признал. Фото: МВД ДНР

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что мужчина был завербован СБУ на территории Украины в начале 2017 года. В течение двух лет он по заданию куратора собирал и передавал информацию о близких родственниках одного из руководителей государственных учреждений Луганска, являющихся сотрудниками правоохранительных органов Республики. Готовилось похищение этих людей с переправкой на территорию Украины для передачи сотрудникам СБУ.

- Кроме того, подсудимый предлагал действующим и бывшим сотрудникам правоохранительных органов ЛНР воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», - отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре добавили, что подсудимый свою вину не признал, «указав на то, что все инкриминируемые обстоятельства совершения преступления являются надуманными».

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