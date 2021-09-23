Коронавирус в ДНР: За сутки 552 жителя заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 552 жителя. 40 человек умерли от опасной инфекции. За это время 369 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1192 исследования, из них выявлен 501 случай заболевания (42 %) и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 64031. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8775 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 50571. Летальных случаев – 4685.

За сутки выявлено 360 случаев пневмонии, на 13 случаев больше, чем за предыдущий день. 196 человек госпитализированы. Всего на лечении 3203 пациента с пневмониями, из них 1079 на кислородной поддержке (+133 за сутки).

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