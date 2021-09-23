Владислав Бердичевский: Не тебе, Зеленский, решать, какое гражданство хочет принять русский человек в русском Донбассе

В ООН Зеленский сморозил очередную глупость. Фото: ОПУ

Председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский назвал выдачу российских паспортов в Донбассе доказательством международного преступления. Мол, это еще и доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву.

- Более того, Россия заставляет наших граждан принимать участие в выборах в российский парламент, - выдал украинский гарант.

Владислав Бердичевский напомнил, что Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) гласит: «Никто не может быть произвольно лишен своего права изменить свое гражданство».

- И не тебе, Зеленский, или еще какому-нибудь шароварному глупцу, решать, какое гражданство хочет принять русский человек в русском Донбассе. И тем более - на каких выборах можно голосовать гражданину России, - подчеркнул депутат НС ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: В выборах в Госдуму России приняли участие более 150 тысяч граждан РФ, проживающих в Республике

Глава ДНР обратился к жителям по итогам выборов в Госдуму РФ (подробнее)