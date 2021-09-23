На въезде в Мариуполь грузовик протаранил 10-метрового «Сталевара»

Скульптура «Сталевар» устояла после того, как в нее врезался грузовик, груженный шлаком. Фото: НПУ

22 сентября в 5 часов утра при въезде в подконтрольный Украине Мариуполь на трассе со стороны Донецка грузовой автомобиль Scania врезался в памятник сталевару. Об этом сообщили в областном главке украинской Нацполиции.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и тот врезался в постамент памятника. В полиции предполагают, что мужчина мог заснуть за рулем. От удара кабина сильно деформировалась и загорелась. Она полностью выгорела. 31-летний водитель погиб на месте.

Сам символ трудовой славы Мариуполя устоял, незначительно пострадала только часть постамента. 10-метровая скульптура «Сталевар» сделана из алюминия, она была установлена в 1969 году.

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