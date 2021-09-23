В Горловке сгорел в доме 56-летний житель

Одноэтажный дом почти полностью сгорел Фото: Юрий СОБОЛЕВ

22 сентября в переулке Туполева Никитовского района Горловки сгорел местный житель во время пожара в одноэтажном жилом доме. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- На месте пожара обнаружено тело мужчины 1965 г.р. Пожаром уничтожены кровля и перекрытие на площади 96 кв. м, деревянный пол на площади 55 кв. м, три дверных и девять оконных блоков.

От МЧС ДНР привлекались 2 спецмашины и 8 сотрудников.

Кстати, в этот же день в Центрально-Городском районе Горловки горело нефункционирующее одноэтажное здание по улице Комсомольской. Пожарные выехали на место происшествия и потушили пожар. После устранения опасности на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, анкетные данные которых устанавливаются.

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