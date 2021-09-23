Коронавирус в ЛНР: За сутки 25 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки 25 жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 1203 человека погибло

от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 11936. За последние сутки – 233. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 8979 человек, из них 130 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами для диагностики COVID-19 (подробнее)