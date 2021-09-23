ВСУ обстреляли из гранатометов Желобок, Фрунзе и Березовское

Огонь по городам и поселкам велся из гранатометов – в том числе автоматического гранатомета АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе и Березовское. Огонь велся из гранатометов АГС-17 и СПГ-9, а также крупнокалиберного пулемета.

Тем временем, в зону ответственности 57-й мотопехотной бригады ВСУ прибыли съемочные группы украинских пропагандистов для подготовки постановочных материалов, обвиняющих ЛНР в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Республики Александр Мазейкин.

- Мы ожидаем провокационные обстрелы со стороны украинских боевиков с целью вынудить защитников Республики на ответные действия, - сказал он.

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