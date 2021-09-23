На шахтах ДНР получили травмы двое работников

На шахте «Комсомолец Донбасса» пострадал грузчик железнодорожных вагонов. Фото: Минугля ДНР

22 сентября получили травмы двое работников шахт «Комсомолец Донбасса» в Кировском и «Щегловская-Глубокая» в Макеевке. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

На шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском горноспасатели оказали неотложную медицинскую помощь грузчику железнодорожных вагонов 1985 года рождения.

А на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке помощь потребовалась женщине 1989 года рождения, которая работает оператором химической водоочистки.

Оба пострадавших госпитализированы.

Напомним, что 6 сентября на шахте «Красный партизан» в Свердловском районе ЛНР оборвался канат шахтной клети. Погибли 9 горняков, 19 травмированы. После этого в ДНР проверили все шахты, на которых выявили более 600 нарушений.

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