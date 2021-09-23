Денис Пушилин: В выборах в Госдуму России приняли участие более 150 тысяч граждан РФ, проживающих в Республике

Денис Пушилин поблагодарил жителей за неравнодушие, упорство и доверие. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям по итогам выборов в Госдуму РФ с участием российских граждан Донбасса. Текст и видео обращения размещены на сайте руководителя государства.

- Состоялось событие, значение которого невозможно переоценить, - сказал Пушилин.

Он отметил, что жители Республики еще раз показали, что могут преодолеть любые трудности. Процедура голосования потребовала немало усилий и времени от каждого из россиян, проживающих в Республиках. Дистанционное голосование необходимо было предварить получением СНИЛС и регистрацией на Едином портале госуслуг, а поездка на избирательный участок в Ростовской области занимала до шести часов.

- Но горячее стремление быть причастным к судьбе Родины помогло преодолеть любые преграды, и в результате в голосовании приняли участие более 150 тысяч граждан РФ, проживающих в Республике, - подчеркнул Глава ДНР.

Он поблагодарил жителей за неравнодушие, упорство и доверие. А также поздравил партию Президента – «Единую Россию» – с убедительной победой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Донбасса после голосования в Госдуму России: Чувствуем себя частью большого и крепкого государства!

Десятки тысяч дончан и луганчан выехали в Ростовскую область для участия в голосовании (подробнее)