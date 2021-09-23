По селу Веселое было выпущено 5 мин калибром 82 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 23 сентября, рано утром украинские военные нанесли минометный удар по северной окраине Донецка. Под обстрел попало село Веселое. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 06:18 по району населенного пункта Веселое было выпущено 5 мин из 82 мм миномета. Огонь велся с позиций ВСУ, расположенных в районе села Водяное, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным представительства Республики в СЦКК, в минувшие сутки украинские военные дважды нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ДНР. Под огонь попали села на юге Республики.

По селу Октябрь было выпущено 2 гранаты из СПГ, 30 гранат из АГС.

По селу Ленинское выпущено 5 гранат из РПГ, 10 гранат из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое оружие.

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