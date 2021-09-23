Жители ДНР могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Жители могут сделать тест при наличии у них клинических проявлений заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители ДНР смогут сделать тест для определения COVID-19 в случае наличия у них клинических проявлений заболевания. Центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены антиген-тестами, с помощью которых гражданам на безоплатной основе проводят экспресс-диагностику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Коронавирусная инфекция опасна и коварна множеством проявлений и форм течения, что осложняет ее диагностику с другими заболеваниями. Легкая форма протекания заболевания схожа по симптоматике с острой респираторной инфекцией. Очень важно распознать инфекцию на ранних стадиях, определить дальнейшую тактику лечения и оперативно оказать помощь пациенту, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что более двух недель назад в ДНР пришел крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией. Грузовики привезли 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

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Также пришел гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста (подробнее)