ВСУ установили ложные знаки минной опасности в районе населенных пунктов

Ложные знаки о минной опасности установлены на пути к населенным пунктам [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе разместили ложные знаки минной опасности в районе подконтрольных населенных пунктов. В Народной милиции ЛНР считают, что они это сделали намеренно, чтобы помешать работе сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— Командованием 24-й бригады отданы указания об ограничении работы наблюдателей в местах хранения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Попасная украинские каратели установили предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались помешать разведке ОБСЕ в районах Катериновки и Золотого. Они задействовали станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» для подавления сигналов управления беспилотниками. Таким образом, международные наблюдатели не смогли обнаружить скрытую военную технику.

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