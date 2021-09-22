Погода в Донецке: 23 сентября на протяжении всего дня ожидается мелкий дождь

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +6 утром до +13 в середине дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

23 сентября на протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. С самого утра будет идти мелкий дождь, который вечером только усилится. Ветра при этом практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 1 – 6 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +6 утром до +13 в середине дня. После шести часов вечера температура опустится до +8 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде в этот день судили по рябине. Когда ее в лесу много, то осень будет дождливой. Если, наоборот, рябины мало, то оставшиеся два месяца будут редкими на дождь. Также обилие ягод предвещает суровую зиму. Наши предки пользовались богатым урожаем и делали из рябины квас, чтобы в сильные холода лечить этим напитком простудные заболевания.

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