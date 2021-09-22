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Политика22 сентября 2021 19:39

Следственный комитет России возбудил дело по обстрелу Ясиноватой

Обстрелом украинских боевиков там были повреждены два учебных заведения накануне
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью гражданским. Фото: СК РФ

Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью гражданским. Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской армией жилых районов Ясиноватой 21 сентября, в результате которого были повреждены здания двух учебных заведений.

— По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления – применение запрещенных средств и методов ведения войны. Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, — отметили в пресс-службе следственного органа.

Также отмечается, что действие вооруженных формирований Украины нарушают мирные договоренности о прекращении огня в Донбассе, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней.

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