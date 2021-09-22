Гимнастки из ЛНР привезли 17 медалей с турнира в Новороссийске

В делегации спортсменок из ЛНР было 19 человек. Фото: Минспорта ЛНР

С 16 по 20 сентября в Новороссийске проводился турнир по художественной гимнастике «Бегущая по волнам». В нем участвовали спортсменки из Луганска. В личном и индивидуальном зачете они суммарно завоевали 17 призовых мест.

— Спортсменки из ЛНР в личном зачете завоевали три победы, шесть серебряных медалей и три бронзы. В групповых упражнениях луганчанки заняли два первых и два вторых места, а также третье, — сообщают в пресс-службе министерства спорта ЛНР.

Всего в луганской делегации спортсменок было 19 человек. Все они выходцы из столичной комплексной детско-юношеской спортивной школы. Помимо медалей победительницы также получили грамоты и памятные призы от организаторов соревнований.

Также в ведомстве отметили, что турнир собрал около 200 участниц. Конкуренцию луганским гимнасткам составляли спортсменки из Новороссийска, Морозовска, Долгопрудного, Краснодара, Анапы и Мостовской.

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