После пожара в одной из заброшек Горловки обнаружили тела двух мужчин

Для тушения пожара от спасательного ведомства привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Фото: МЧС ДНР

22 сентября в Центрально-Городском районе Горловки произошел пожар. Горело нефункционирующее одноэтажное здание по улице Комсомольской. Пожарные выехали на место происшествия и потушили пожар.

После устранения опасности на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин.

— Пожаром уничтожено мусор на площади шести квадратных метров, деревянный пол на площади двух квадратных метров… На месте пожара обнаружены тела двух мужчин, анкетные данные устанавливаются, — уточнили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Для тушения пожара от спасательного ведомства привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ранее огнеборцы потушили пожар в Донецке в Киевском районе. Они вывели с горящего здания мужчину. Чтобы пробраться внутрь, они использовали аппараты для защиты органов дыхания. Пострадавшего госпитализировали учреждение здравоохранения.

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