«Почта Донбасса» посвятила марку и конверт известному художнику Юрию Зорко

Конверт, марку и блок уже можно приобрести в «Почте Донбасса». Фото: «Почта Донбасса»

На «Почте Донбасса» поступила в продажу новый тематический почтовый блок. На этот раз марка, конверт и штемпель посвящены выдающемуся донецкому художнику Юрию Зорко.

Почтовый блок и конверт уже поступили в продажу. Ознакомиться с ними можно на сайте онлайн-магазина «Филателия» ГУП «Почта Донбасса». Фоном для блока служит галерея с картинами мастера, на марке разместили картину Зорко «Урожай» на мольберте, а на конверте находится портрет самого художника.

Стоимость марки составляет 84 рубля, а конверта – 25 рублей.

Юрий Зорко – известный донецкий живописец, график и акварелист. Он считается народным художником Украины, участвовал в международных всесоюзных выставках, а также организовал при жизни творческую группу «Донецкий пленэр».

Сегодня увидеть работы художника можно в музеях и галереях Украины, России, Белоруссии. Его произведения продолжают храниться и в частных собраниях коллекционеров Франции, Германии, США, Швеции, Израиля.

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