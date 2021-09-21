22 сентября в Донецке будет облачно, без осадков

На протяжении всего дня небо над городом будет затянуто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. На протяжении всего дня небо над городом будет затянуто облаками. Правда, осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +4…+8 градусов тепла, днем воздух прогреется всего лишь на пару отметок выше, до +10…+11 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, на текущей неделе синоптики прогнозируют в Республике кратковременные дожди и существенное похолодание в ночное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- По данным Гидрометцентра, на текущей неделе ожидаются в отдельные дни кратковременные дожди. Основной фон температуры воздуха ночью составит +6…+11 градусов тепла, днем +13…+18 градусов, - рассказали метеорологи.

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