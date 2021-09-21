Под Краснодоном обнаружили останки еще девяти жертв ВСУ

В раскопках принимали участие судмедэксперты. Фото: ЛИЦ

При раскопках стихийного захоронения в окрестностях села Верхнешевыревка в Краснодонском районе ЛНР были обнаружены останки еще 9 человек. Все тела имеют признаки насильственной смерти - следы от пулевых ранений и минно-взрывных травм. Об этом сообщили в межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

Судмедэксперты, которые участвовали в осмотре извлеченных на поверхность тел, подтвердили, что останки принадлежат мирным жителям.

- Судмедэкспертиза выявила наличие у части из них пулевых и взрывных травм. По рассказам очевидцев, захороненные в балке останки принадлежат жертвам ВСУ, погибшим при невыясненных обстоятельствах, в том числе при обстрелах автомобилей, пытающихся покинуть окруженный Луганск в сторону международного автомобильного пункта пропуска «Изварино», - рассказали представители рабочей группы.

Теперь специалистам предстоит работа по опознанию тел. Родственники пропавших без вести и свидетели исчезновений могут связаться с рабочей группой, позвонив по телефону «горячей линии» +38 (072) 216-80-30 или направив письмо на электронную почту wg-img-lpr@ya.ru

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