В ДНР проверили, насколько безопасны условия труда шахтеров

Специалисты проверили. в каком состоянии находится шахтное оборудование Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прошедшей неделе сотрудники горноспасательной службы МЧС ДНР побывали с внеплановыми проверками на угольных предприятиях Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистов интересовало, прежде всего, техническое состояние машин и механизмов, осуществляющих спуск и подъем шахтных клетей, скипов и вагонов. Также проверили, в каком состоянии находятся прицепные устройства и канаты. Помимо этого, проверяющие хотели понять, насколько соответствуют планы ликвидации аварии реальному положению дел в шахтах и насколько безопасно там смогут эвакуировать людей в случае чрезвычайного происшествия.

- Командный состав горноспасательной службы МЧС выявил 610 нарушений нормативных документов по вопросам охраны труда. Кроме того, были вынесены 5 предложений по приостановке работ, - сообщили в службе по итогам проверки.

Напомним, государственный комитет горного и технического надзора ДНР начал проверку на шахтах Республики из-за аварии в ЛНР. Там 6 сентября на шахте «Красный партизан» оборвался канат шахтной клети, в результате чего 9 горняков погибли, а еще 19 человек были травмированы.

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