Линию разграничения под Донецком в понедельник пересекли более 600 человек

В Республике предупредили, что пункт пропуска будет временно закрыт 24 сентября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 600 человек пересекли линию разграничения с Украиной на пункте пропуска «Новотроицкое - Еленовка» в этот понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики были запущены 80 автомобилей и 367 человек. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущены 252 человека и 49 транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ДНР предупредили об изменениях работы пропускного пункта в Еленовке. Гуманитарный коридор будет временно закрыт 24 сентября.

- По техническим причинам КПВВ «Еленовка» не будет осуществлять пропуск граждан и транспортных средств на въезд и выезд, - сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют 4 пропускных пункта. В связи с пандемией коронавируса работающим на данный момент является только один - это «Новотроицкое - Еленовка» под Донецком.

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