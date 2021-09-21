За день 18 смертей: Жители ЛНР продолжают неравную борьбу с коронавирусом

Последствия коронавируса могут стать необратимыми
Фото: Артем КИЛЬКИН
За минувшие сутки в Луганской Народной Республике не зарегистрировали новых случаев заболевания жителей коронавирусом. Однако от последствий перенесенной инфекции скончались несколько заболевших ранее пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.
- Зарегистрированы 18 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.
В Минздраве также уточнили, что за весь период пандемии в Республике медики зафиксировали 1154 случая смерти пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.
Всего по состоянию на сегодняшний день зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 11432. За это время уже пролечились и выздоровели в общей сложности 8697 человек, 1581 житель все еще болеет.
Тем временем в ДНР сообщают о резком росте количества заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки наличие инфекции диагностировали у 609 жителей, еще 47 человек скончались.
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Помощь поступила от Международного Комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии (подробнее)