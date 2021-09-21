Трое жителей ДНР пострадали в автомобильной аварии под Ростовом

Медики доставили пострадавших в больницу Фото: Олег Укладов

В понедельник, 20 сентября, в городе Новошахтинск Ростовской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский микроавтобус «Mercedes-Sprinter», следуя из Ростова-на-Дону в Горловку, столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, также пострадали три гражданина ДНР, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения РФ. По предварительным данным российских правоохранителей, виновником аварии был водитель грузовика.

- Водитель фуры «Вольво», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», в салоне которого находились 17 человек, - сообщили в МВД Ростовской области.

Напомним, днем ранее, 19 сентября, похожий инцидент произошел в Воронежской области. Там в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом, следовавшим из Белгорода в Донецк, пострадали восемь жителей Республики.

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