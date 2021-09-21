Коронавирус в ДНР: За сутки выявлены более 600 новых случаев инфицирования

Медики провели еще 1364 лабораторных исследования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике диагностировали 609 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, 47 человек умерли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Провели еще 1364 лабораторных исследования, из них выявили 532 новых случая заболевания, и у 77 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 27 человек. А вот у 328 жителей, обратившихся за медицинской помощью, врачи обнаружили пневмонию. Из них госпитализировали 190 человек. Сейчас на лечении в больницах пребывают 3071 такой пациент, из них 1022 человека находятся на кислородной поддержке.

С учетом всех данных, за период пандемии в ДНР коронавирусная инфекция была подтверждена у 62752 жителей: 49776 из них уже пролечились и полностью выздоровели, 8362 - продолжают лечиться, а 4614 - не смогли побороть болезнь и скончались.

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