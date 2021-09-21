В Луганске рассказали о готовности к отопительному сезону

Скоро в домах Луганска станет теплее. Фото: gorod-lugansk.com

К предстоящему отопительному сезону в Луганске уже готовы почти 40 процентов многоквартирных домов. Работники городского коммунального предприятия «Центрожилком» продолжают заполнять водой отопительные системы в квартирах, которые находятся на их обслуживании. Об этом сообщил директор предприятия Александр Фогель.

- Занимаемся заполнением систем. На сегодняшний день у нас 36,5 процентов заполнения жилфонда, это 510 домов, - сказал он.

По словам Фогеля, коммунальщики работают в тесном контакте с тепловиками и аварийные ситуации стараются оперативно устранять.

- Серьезных аварий нет, - уверяет директор «Центржилкома».

Тем временем в ДНР заканчивают подготовку к отопительному сезону. Согласно данным, предоставленным администрациями городов и районов, жилищный фонд в целом подготовлен на 92 процента. Всего в Республике из 12322 жилых домов с централизованным отоплением подготовлены 11289 домов. Объекты социальной сферы подготовлены на 91 процент.

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