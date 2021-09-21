В ЛНР засеяли озимыми культурами пятую часть запланированных площадей

В Республике набирает темпы посевная компания озимых культур Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Луганской Народной Республике аграрии засеяли озимыми культурами пятую часть от отведенных для посева площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики.

- По состоянию на 20 сентября озимыми культурами на зерно и зеленый корм засеяны двадцать один процент от запланированных площадей, - рассказали в ведомстве.

Впереди всех идут аграрии Кировска, Антрацита и Антрацитовского района.

- Также в агроформированиях Республики продолжают уборку поздних зерновых, технических и овощебахчевых культур, - уточнили в министерстве.

Напомним, осенняя посевная кампания началась и в Донецкой Народной Республике. В этом году для ее проведения сельхозпредприятия подготовили свыше 3 тысяч единиц техники.

- Это порядка 92 процентов техники, которую планируем вывести на поля, - сообщили в Минагропроме ДНР.

Всего в полевых работах планируется задействовать свыше полторы тысячи тракторов, более 800 культиваторов, 650 сеялок и 425 дисковых борон.

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