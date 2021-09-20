21 сентября будет облачно с прояснениями, +16 градусов

Осень пока балует хорошей погодой
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке и Донецкой Народной Республике 21 сентября будет облачно с прояснениями. Без осадков.
По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 12 метров в секунду.
21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.
По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Донецке и ДНР ожидается сплошная облачность, станет несколько прохладней.
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