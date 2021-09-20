Останки еще семи человек подняты из безымянных могил в Снежном. Фото: ombudsmandnr.ru

В Снежном на кладбище «Овсяное» во время очередного этапа поисковых мероприятий обнаружены останки еще семи неизвестных жертв украинской агрессии. Всего за месяц работ из захоронений на этой локации подняты тела 35 человек, сообщает Межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе.

Работы продолжаются. По оценкам Межведомственной комиссии, в 2014 году на кладбище «Овсяное» было захоронено около пятидесяти жертв украинской агрессии, чьи личности предстоит идентифицировать.

Напомним, что Межведомственная комиссия создана Распоряжением Главы ДНР Дениса Пушилина 6 августа 2021 года. Председатель – Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Родственники пропавших без вести и свидетели исчезновений могут связаться с Комиссией, позвонив на «горячую» линию. Номер телефона: (071) 404-69-29. Также можно направить обращение в письменном виде на адрес электронной почты komissiya_poisk@mail.ru

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