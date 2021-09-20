Швейцария передала больницам ДНР больше 1300 тонометров и пульсоксиметров

Полученное оборудование поможет в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству передало больницам Донецкой Народной Республики больше 1 320 тонометров и пульсоксиметров. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Благодаря Швейцарскому агентству по развитию и сотрудничеству в адрес центров первичной медико-санитарной помощи и поликлиник доставлены 660 тонометров и 660 пульсоксиметров. Полученное оборудование значительно повысит диагностические возможности терапевтов, врачей общей практики и семейной медицины в выявлении пациентов с риском развития сердечно-сосудистых патологий, - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству передало Республике медицинское оборудование и тесты для выявления коронавируса.

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