Отключение холодного водоснабжения в Донецке 22 и 23 сентября: Жителям каких районов нужно запастись водой

Жителям отдельных районов города нужно запастись водой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Предприятие «Вода Донбасса» готовится к зиме, в связи с чем объявило о проведении запланированных ремонтных работ. С 8.00 22 сентября до 8.00 23 сентября без холодного водоснабжения останутся следующие потребители Донецка:

Пролетарский район: весь;

Буденновский район: квартал 288 (ул. Довженко, ул. Георгия Димитрова, ул. Октября), ул. Багратиона, 47-51, пгт Ларино, пос. Тепличный, с. Павлоградское;

Кировский район: весь, кроме мкр-на «Текстильщик», пос. «Бирюзова», пос. «Абакумова», пгт Старомихайловка;

Ленинский район: пос. «Успеновка», пос. «Новостройка», х. «Широкий» 1-е и 2-е отделения, «Военный городок», ул. Куприна, 54-72, ул. Молодёжная, 1-9, ул. Героев Панфиловцев 1-11, ул. Танкистов, ул. Малахова, 1-7а;

Петровский район: ул. Брусничная, ул. Корганова, ул. Гайдара, ул. Борисовых, ул. Комсомола Украины, ул. Гоголя, ул. Глазунова, ул. Готвальда.

Уточняется, что будут остановлены «Кировский» и «6 Красная Звезда» водопроводные узлы.

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