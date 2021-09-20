Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Пермском университете

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

- От имени жителей Донецкой Народной Республики и себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, которая произошла сегодня в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Мы скорбим вместе со всеми россиянами и сочувствуем горю родных и близких погибших, - сказал Глава ДНР.

20 сентября утром на территории одного из корпусов Пермского университета студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате восемь человек погибли, 28 - пострадали. Часть людей госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

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