Глава ЛНР Леонид Пасечник: Жители Донбасса участвовали в выборах в Госдуму РФ массово

Леонид Пасечник отметил высокую явку жителей Донбасса на голосовании в Госдуму России. Фото: ЛИЦ

Массовое участие жителей Донбасса в выборах депутатов Государственной Думы является подтверждением того, что процесс интеграции с Россией набирает обороты. Об этом сегодня заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Голосование проходило дистанционно в 144 инфоцентрах, работающих на территории Республики. Жители ЛНР, подававшие заявки для участия в выездном голосовании, смогли проголосовать в Ростовской области. Председатель комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сообщил, что по состоянию на 15:45 19 сентября около 150 тысяч жителей Донбасса, получивших российское гражданство, приняли дистанционное участие в голосовании на выборах.

- Массовое участие жителей Донбасса в выборах депутатов Госдумы - это очередное подтверждение, что интеграцию Республик с Россией не остановить. Русский мир крепнет! А мы с сегодняшнего дня стали еще ближе к нашему дому - России! - рассказал Леонид Пасечник.

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