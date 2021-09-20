На донецком железнодорожном вокзале возобновили продажу железнодорожных и авиабилетов по России

На донецком железнодорожном вокзале возобновили продажу билетов по России. Фото: Минтранс ДНР

На донецком железнодорожном вокзале снова продают железнодорожные и авиабилеты по территории России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГП «Донецкая железная дорога».

- В кассах вокзала Донецк структурного предприятия «Дирекция по обслуживанию пассажиров» открыта точка продажи авиа и железнодорожных билетов по территории Российской Федерации, - говорится на официальном сайте железной дороги.

Напомним, что с прошлого года билеты на донецком железнодорожном вокзале (поезда со станции «Донецк»не ходят из-за повреждений пути украинской армией) не продавали.

График работы кассы в Донецке: ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: (062) 319-00-05, (062) 319-22-96.

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