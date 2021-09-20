Пассажирский автобус, следовавший из Белгорода в Донецк, попал в ДТП в Воронежской области. Фото: архив «КП»

Восемь человек пострадали в Воронежской области в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом, следовавшим из Белгорода в Донецк 19 сентября. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В Богучарском районе Воронежской области на 757 километре автотрассы М-4 «Дон» произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Sprinter, следовавшим по маршруту Белгород-Донецк, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

По данным спасательного ведомства, в дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь жителей Республики, из них четверо - госпитализированы в больницы России. Специалисты устанавливают причины, которые привели к аварии.

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