От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 13 пациентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в ЛНР за сутки умерли тринадцать пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 1136 случаев смерти пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.
В ЛНР подтверждены 11 423 случая заражения COVID-19. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 8 637 человек.
Для сдерживания распространения COVID-19 власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В республики Донбасса за неделю привезли более 340 тонн гуманитарных грузов
Помощь поступила от Международного Комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии (подробнее)