От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 13 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли тринадцать пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 1136 случаев смерти пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

В ЛНР подтверждены 11 423 случая заражения COVID-19. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 8 637 человек.

Для сдерживания распространения COVID-19 власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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