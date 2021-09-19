Погода в Донецке: 20 сентября будет облачно и до +20 градусов

В Донецке будет облачно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

20 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Местами возможен дождь. Температура воздуха утром +11…+13 градусов. Днем – до 20 градусов. Вечером +12…+15 градусов. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 10 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память мученика Созонта – юного пастуха из Киликии, который жил в конце III века. Еще почитается память преподобного Луки Глубокореченского, который с 975 года был третьим игуменом в Спасовой обители, расположенной недалеко от Константинополя. В народе дату назвали Созонт и Лука, Луков день. Считалось, если на небе черные тучи, то к дождю. Но и белые облака – к ненастью. Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.

По прогнозам синоптиков 21 сентября заметно похолодает. Температура ночью 7-8 градусов тепла. Днем + 15 градусов. Осадков не ожидается.

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