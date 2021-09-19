Выборы в Госдуму России: Из Донбасса для голосования в Ростовской области было совершено более 1400 автобусных рейсов

Жители Донбасса выезжали на автобусах, чтобы проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. Фото. ОД «ДР»

19 сентября председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский на брифинге в Общественной палате РФ заявил, что жители Донбасса могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. Было организовано больше 1400 автобусных рейсов - примерно 800 из ДНР и 600 из ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» подтвердил данные по Республике.

- За эти три дня более 800 автобусов выехало, больше 12 поездов приехало с гражданами. Было все организовано, чтобы люди могли приехать в Россию и лично проголосовать на выборах в Государственную Думу, - отметил Пушилин.

Кстати, Кирилл Вышинский сообщил, что по данным на 15:45 более 150 тысяч жителей республик Донбасса проголосовали дистанционно. Правда, назвал эту цифру очень примерной.

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