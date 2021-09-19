На Украине готовят провокации для обвинения ЛНР в обстрелах

По позициям защитников ЛНР будет открыт провокационный огонь. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики и журналисты готовят в зоне «операции объединенных сил» («ООС») постановочные сюжеты с целью обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

В зону ответственности 42-го мотопехотного батальона 57-й бригады прибыли съемочные группы телеканалов «1+1» и «5 канал».

- Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» полковник Владимир Горбатюк приказал командиру 57-й бригады Анатолию Мишанчуку оказать содействие журналистам в подготовке видеосюжетов об обстановке на линии боевого соприкосновения. Он также санкционировал открытие провокационного огня по позициям Народной милиции ЛНР с целью фиксации ответного огня и обвинения Республики в нарушении режима прекращения огня, - сказал официальный представитель Народной милиции.

Филипоненко предположил активизацию ВСУ на указанном участке.

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