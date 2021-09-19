Глава ДНР: Для нас небезразлично, кто победит на выборах в Госдуму России

Денис Пушилин отметил, что все либералы, которые были в Донбассе, уже уехали. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что жители Республики понимают: от того, как проголосуют, будет зависеть их будущее.

- У нас в этом точно нет никаких сомнений. Переживаем: для нас небезразлично, кто победит. Мы видим по предвыборным программам, насколько они все отличаются. Где-то есть реалистичные цели и задачи, которые придется выполнять, и есть некие фантазии. Мы тоже на это обращаем внимание, – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что «либерально настроенные» – это у нас слова ругательные. А все либералы, которые были в Донбассе, уже уехали.

- Мы за сильную, уверенную центральную власть. Мы понимаем, сколь много от этого зависит. А вот эти все заигрывания, попытки выстроить демократию, кому-то уподобляться – ну мы видим эту демократию, у нас нет никаких иллюзий. Из-за этой пресловутой демократии по нам снаряды летят. Давайте все же здесь будем реалистами и смотреть, что и как происходит, когда власть думает, в первую очередь, о своих гражданах, – подчеркнул Глава Республики.

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