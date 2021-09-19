Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 18:28

Делегация ДНР приехала в Южную Осетию на праздник независимости

Возглавляет делегацию спикер Народного Совета Владимир Бидёвка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Южная Осетия отмечает день Республики ежегодно 20 сентября. Фото: НС ДНР

Южная Осетия отмечает день Республики ежегодно 20 сентября. Фото: НС ДНР

Депутаты Народного Совета ДНР (НС) во главе с председателем парламента Владимиром Бидёвкой сегодня прибыли в Южную Осетию на празднование годовщины ее независимости. Об этом сообщила пресс-служба НС.

- Представители ДНР прибыли в город Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 31-й годовщине независимости Республики Южная Осетия, - говорится в сообщении.

Возглавил делегацию председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. Также в ее состав вошли первый замминистра иностранных дел Сергей Пересада, депутаты Валерий Скороходов и Сергей Прокопенко.

Представители ДНР примут участие в военном параде Цхинвальского гарнизона, праздничном шествии и торжественном собрании общественности.

Южная Осетия отмечает день Республики ежегодно 20 сентября. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР о выборах депутатов Госдумы: Жители Донбасса совершают новый подвиг

Денис Пушилин рассказал, как в Республике идет голосование (подробнее)