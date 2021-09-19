Делегация ДНР приехала в Южную Осетию на праздник независимости

Южная Осетия отмечает день Республики ежегодно 20 сентября. Фото: НС ДНР
Депутаты Народного Совета ДНР (НС) во главе с председателем парламента Владимиром Бидёвкой сегодня прибыли в Южную Осетию на празднование годовщины ее независимости. Об этом сообщила пресс-служба НС.
- Представители ДНР прибыли в город Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 31-й годовщине независимости Республики Южная Осетия, - говорится в сообщении.
Возглавил делегацию председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. Также в ее состав вошли первый замминистра иностранных дел Сергей Пересада, депутаты Валерий Скороходов и Сергей Прокопенко.
Представители ДНР примут участие в военном параде Цхинвальского гарнизона, праздничном шествии и торжественном собрании общественности.
Южная Осетия отмечает день Республики ежегодно 20 сентября. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.
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