Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: В выборах приняла участие большая часть жителей ДНР, имеющие российские паспорта.

Выборы проходят без нарушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что выборы в Донбассе идут на высоком уровне и без существенных помех.

- На 18.00 19 сентября говорят о более чем 150 тысяч проголосовавших жителей ДНР с российскими паспортами, но итоговая цифра будет явно выше. Люди видят в избирательном процессе некую инвестицию в свое будущее, т.е. что Россия их не бросит и предоставит новые возможности , социальные льготы. Те, кому все равно, просто не стали стоять в очередях для получения паспорта.

По словам политолога, идея дистанционного голосования показала свою правильность.

- Самый простой пример: сегодня Донецк заливает дождь – многие бы пошли мокнуть, чтобы проголосвать? Нельзя забывать и о коронавирусной инфекции – для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом это несет новые риски, которые и снимает система ДЭГ. Но если бы процесс паспортизации был более динамичных - избирателей было бы гораздо больше, - считает Кузьменко.

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