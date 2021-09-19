Дончане и луганчане голосуют, как в дистанционном режиме, так и очно на участках в Ростовской области

19 сентября на 15.45 московского времени около 150 тысяч жителей республик Донбасса проголосовало в дистанционном режиме на выборах в Госдуму России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного директора информагентства «Россия сегодня», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Вышинского.

Это данные только о тех жителях ДНР и ЛНР, имеющих гражданство России, которые голосовали в дистанционном режиме. Проголосовать таким способом люди могут у себя дома или в информационных центрах, которые развернуты в городах и поселках республик. В ДНР - 258 инфоцентров и 144 – в ЛНР.

Кроме этого, десятки тысяч дончан и луганчан выехали в Ростовскую область для участия в очном голосовании на 15 избирательных участках.

Напомним, что голосование завершится сегодня, 19 сентября, в 20:00. По последним данным, в ЛНР гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 250 тысяч жителей Республики. А в ДНР – 315 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Донбасса после голосования в Госдуму России: Чувствуем себя частью большого и крепкого государства!

Десятки тысяч дончан и луганчан выехали в Ростовскую область для участия в голосовании (подробнее)