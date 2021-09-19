Украинским военным недоплачивают за обстрелы жителей Донбасса

Минобороны Украины прекратило финансирование «боевых выплат» военнослужащим, которые обстреливают жителей. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Министерство обороны Украины задолжало украинским военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи на сумму почти полтора млрд гривен (более 4 млрд рублей). Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сославшись на многочисленные обращения военнослужащих ВСУ.

- Задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. 1 млрд. 271 млн гривен — это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление, - заявила Денисова.

Кроме того, прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, которые служат в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».

Это одна из причин того, что украинские военные не горят желанием ехать в Донбасс. Бригады на передовой укомплектованы только на 60-70 процентов.

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