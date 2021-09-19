Сергей Сивохо во время выборов в Госдуму России вдохновился идеей электронного голосования жителей Донбасса

Сергей Сивохо признал, что Украина еще два года назад могла организовать электронное голосование жителей Донбасса. Фото: facebook.com/sivokho

Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), руководитель «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо предложил разрешить людям, проживающим в республиках Донбасса, принимать участие в украинских выборах в электронном виде. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения.

- Мы просто упускали возможность привлекать наших людей там к голосованию. И сейчас, когда мы все такие «цифровые», можно было бы уже хотя бы за последние два года придумать какой-то электронный способ голосования, - отметил украинский комик и политик.

Действительно, украинским властям приходится локти кусать, глядя, как Россия организовала голосование жителей ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму. Поздно! Поезд незалежной ушел из Донбасса в 2014-м году. Дончане и луганчане сделали выбор в пользу России.

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