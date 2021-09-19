В Луганске ушел из жизни заместитель директора цирка Сергей Поколовкин

Сергею Поколовкину было всего 50 лет. Фото: facebook.com/Сергей-Поколовкин

Ушел из жизни заместитель директора Луганского государственного цирка Сергей Поколовкин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Сергей Поколовкин скончался на 51-м году жизни. Коллектив Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам покойного, – говорится в сообщении.

О причине смерти ничего не сообщается. Церемония прощания состоится 20 сентября в 11:00 в фойе первого этажа Луганского цирка по адресу: Луганск, улица Херсонская, 7-б.

Сергей Поколовкин родился 23 января 1971 года в селе Валуйское Станично-Луганского района. Окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский государственный институт культуры и искусств.

С 2005 года работал в Луганском цирке инспектором манежа, с 2013-го – директором-распорядителем, заместителем директора. Поколовкин преподавал спецдисциплины студентам специальности «Цирковое искусство». Был отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии российского цирка», другими наградами.

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