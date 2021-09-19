Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 12:20

В Старобешевском районе перевернулся КамАЗ с прицепом

Происшествие случилось на повороте в селе Раздольное
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Происшествие случилось на улице Советской, где находится аварийно-опасный участок. Фото: МВД ДНР

Происшествие случилось на улице Советской, где находится аварийно-опасный участок. Фото: МВД ДНР

18 сентября в селе Раздольное Старобешевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.

- Водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом на улице Советской не справился с управлением на повороте и перевернулся, - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Подъехавшие на место происшествия спасатели отключили аккумуляторную батарею машины, чтобы избежать возгорания. От МЧС привлекалось четыре специалиста.

Напомним, что в селе Раздольное на улице Советской находится аварийно-опасный участок. Здесь основная дорога поворачивает под углом в 90 градусов. Поэтому часто происходят происшествия с транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жилых домов в селе Николаевка вспыхнул сильный пожар

Огнем уничтожено полтора гектара сухой травы (подробнее)