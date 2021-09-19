Коронавирус в ДНР: За сутки 188 жителей Республики заболели пневмонией

986 жителей, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 62143. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7827 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 49749. Летальных случаев – 4567.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 188 пациентов, на 119 меньше, чем за предыдущий день. 117 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 2975 пациентов с пневмониями, из них 986 на кислородной поддержке (+82 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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