Утром жители Ровеньков выехали в Россию для голосования на выборах в Госдуму

Первый рейс в Россию ушел уже в 04:30. Фото: Газеты «Вперед».

Сегодня, 19 сентября, группа из жителей Ровеньков, подававших заявки для участия в выездном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, отправилась в Российскую Федерацию.

- Желающих сделать свой выбор вместе с Россией очень много. Первый рейс ушел в 04:30. Организовано все отлично. На таможне не возникает никакой заминки. При переходе через границу с Россией для дальнейшего следования к пункту голосования людей ждут другие автобусы, - рассказала заместитель главы администрации Ровеньков Наталья Писанец.

Горожанин Евгений Грищенко назвал возможность участия в выборах большой честью.

- Жители Донбасса всегда чувствовали поддержку России. Пришло время и нам исполнить свой гражданский долг, отдав свой голос за благополучие нашего народа, - сказал он.

В ЛНР гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 250 тысяч жителей Республики. А в ДНР – 315 тысяч.

Напомним, что выборы в Государственную думу РФ проходят в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В них принимают участие жители ДНР с российским гражданством. Свой выбор можно сделать в очном формате с выездом на территорию Ростовской области или дистанционно в инфоцентрах.

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